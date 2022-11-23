396 شركة تتنافس على الفوز بجائزة تقدير العمالية

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة تقدير العمالية عن الانتهاء من عمليات تقييم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022. وكشفت الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، والتي تكرم العمال والشركات المتميزة، عن أن عدد الشركات التي استطاعت الوصول إلى المراحل النهائية للتنافس على الفوز بالجائزة وصل إلى 396 شركة، من إجمالي أكثر من 5000 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها المقاولات والمصانع والمناطق الحرة والخدمات الميكانيكية وغيرها من القطاعات.

وأشارت إدارة الجائزة إلى أن الاستعدادات جارية لتنظيم حفل تكريمي كبير ستكشف فيه عن أسماء الفائزين المتميزين من الشركات والعمال، يقام يوم 29 نوفمبر الجاري في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد الموافقة عليها من قبل لجنة المحكمين التابعة للجائزة والتي ترفعها بدورها إلى سمو راعي الجائزة لاعتمادها بصيغتها النهائية.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، إن الجائزة حققت في دورتها الحالية إنجازات متعددة، أبرزها رفع عدد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في دبي إلى 13 شراكة مقارنة مع 4 شراكات، وعدد الحوافز إلى 60 محفزاً مقارنة مع 32 محفزاً في الدورة السابقة. بالإضافة إلى منح أكثر من 160 ألف عامل من ذوي الياقات الزرقاء بطاقة حسومات خاصة، وفرت لهم فرصة توفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات خاصة يوفرها أكثر من 70 محلاً تجارياً في دبي.

وأضاف اللواء ابن سرور: «قطعت الجائزة شوطاً طويلاً على طريق تعزيز وبناء أفضل العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق الطرفين تجاه بعضهما بعضاً، والارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي والأداء الفعال إلى مستويات تنافسية غير مسبوقة، مما يعزز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل».

وأشاد رئيس الجائزة بدعم الجهات الحكومية في دبي من خلال الحوافز التي تقدمها للشركات والعمال المتميزين، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الجهات الراعية من القطاع الخاص، مما مكن الجائزة من تسجيل إنجازات كبرى في دورتها الحالية.

نظام تقييمي فريد من نوعه

حول عمليات التقييم قال المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة: إن نظام التقييم التابع للجائزة يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي يعتمد على منهجية الذكاء الاصطناعي، ليس من حيث عمليات التقييم، وإنما أيضاً من حيث استرجاع المعلومات وإعطاء التقارير التقييمية للشركات ومستويات أدائها بضغطة زر.

وأضاف أمين عام الجائزة: «سيكون حفل التكريم مميزاً بكل معنى الكلمة، وسيعكس حجم التقدير الذي تقدمه الجائزة لتشجيع الشركات والعمال على المزيد من التميز على طريق بناء أفضل العلاقات بين الطرفين».

وعقدت الجائزة شراكات استراتيجية مع 13 جهة حكومية هي: هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الصحة، وهيئة تنمية المجتمع، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وجمارك دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة الدفاع المدني في دبي.