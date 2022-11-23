رئيس كولومبيا يستقبل سفير الإمارات

بوغوتا (وام)

استقبل فخامة غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس، سفير الدولة في بوغوتا.

ونقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة رئيس كولومبيا وتمنياتهما لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. وأكد العويس حرص دولة الإمارات على تعميق العلاقات مع كولومبيا وتعزيز المصالح المشتركة. من جهته، أشاد فخامة بيترو بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات وشعبيهما الصديقين، وبما تشهده من تقدم على المستويات كافة.