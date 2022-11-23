الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس كولومبيا يستقبل سفير الإمارات

غوستافو بيترو خلال استقبال سالم العويس (وام)
24 نوفمبر 2022 02:06

بوغوتا (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

استقبل فخامة غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس، سفير الدولة في بوغوتا.
ونقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة رئيس كولومبيا وتمنياتهما لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. وأكد العويس حرص دولة الإمارات على تعميق العلاقات مع كولومبيا وتعزيز المصالح المشتركة. من جهته، أشاد فخامة بيترو بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات وشعبيهما الصديقين، وبما تشهده من تقدم على المستويات كافة.

رئيس كولومبيا
كولومبيا
الإمارات
سفير الإمارات
سالم العويس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
الرياضي
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
اليوم 20:15
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
اليوم 19:57
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
دنيا
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
اليوم 19:53
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
الإمارات
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©