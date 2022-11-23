قنصل عام الإمارات يقدم البراءة القنصلية لوزيرة الشؤون الخارجية في تنزانيا

دار السلام (وام)

قدّم صالح الذيب الحميري البراءة القنصلية لمعالي الدكتورة ستيرغومينا تاكس وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا لدى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة تعيينه قنصلاً عاماً لدولة الإمارات في إقليم زنجبار.

ونقل القنصل العام إلى معاليها، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب تنزانيا مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وأكد بذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، حملت معالي تاكس القنصل تحياتها إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيدة بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بتنزانيا.