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مكتب البعثات الدراسية يُنظّم لقاءً تعريفياً لطلبة مدارس الظفرة

خلال اللقاء التعريفي (وام)
24 نوفمبر 2022 02:06

أبوظبي (وام)

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نظّم مكتب البعثات الدراسية، لقاءً تعريفياً بحضور أكثر من 600 طالب وطالبة من مواطني دولة الإمارات المُتميّزين علمياً في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في منطقة الظفرة. 
ويأتي اللقاء في إطار جهود المكتب للتعريف بـ «برنامج التحضير الجامعي» في منطقة الظفرة، وشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميزين علمياً، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، وبعثة الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب توعية الطلبة بمُتطلّبات التقديم داخل الدولة وخارجها.
وتضمّن اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمُتابعة المُستمرّة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لـ«مكتب البعثات الدراسية»، واهتمام سموه ورعايته الطلبة المُتميزين، ودعا الطلبة إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، بما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية. عُرض خلال اللقاء فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، وقُدّمت نبذة تعريفية عن «برنامج التحضير الجامعي» الذي يُعِدّ الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات الموجّهة إلى الطلبة لمساعدتهم على تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل الجهد المُضاعف من أجل تحقيق أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة، لتسهيل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.

مكتب البعثات الدراسية
الإمارات
الظفرة
المدارس الحكومية
المدارس الحكومية والخاصة
معاهد التكنولوجيا التطبيقية
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