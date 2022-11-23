«حمدان الطبية» تكرم 14 فائزاً في دورتها الثانية عشرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، 14 فائزاً بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الثانية عشرة 2021-2022 والتي تتخذ من الأمراض المعدية موضوعاً رئيساً لها، وذلك مساء أمس الأربعاء بمتحف المستقبل في دبي، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وتتوزع الجوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.85 مليون درهم، على 3 فئات رئيسة، هي: العالمية والعربية والمحلية، وتسلط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن أسهموا في تحقيق طفره نوعية في مستوى الخدمات الطبية، والصحية عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً.

وتشمل قائمة الفائزين، رواد الطب والمؤسسات الأكاديمية والإنسانية والأقسام السريرية المتميزة والمنشورات البحثية ومن الأفراد الذين ساهموا في التطورات الطبية والتي كان لها تأثير عالمياً وإقليمياً في تخفيف المعاناة الإنسانية.

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة، في كلمة له، إن «الحفل يفتقد حضور مؤسس الجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب الكبير والعطاء الوافر، والنموذج الملهم في العمل الوطني».

وأضاف: لقد شكل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد، إرثاً فريداً في اهتمامه ببناء الإنسان وتقديره لمحورية العلم والمعرفة، وكذلك إيمانه بأن تحقيق التميز وتقديره لهما أكبر الوقع في إلهام أجيال جديدة لمواصلة العطاء، ما يبقي سيرته العطرة وأثره الإيجابي حاضرين معنا دائماً.

تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأعماله الإنسانية التي غطت العالم أجمع. كما عرض فيلم عن الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة، مستعرضاً إنجازاتهم التي حققوا بها طفرة نوعية مهمة في الخدمات الصحية المقدمة حول العالم. ثم قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين وتسليمهم دروع الجائزة.

الجوائز العالمية

في فئة الجوائز العالمية، تسلم الأستاذ الدكتور إيان هكتور فريزر أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية، ورئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند. كما تسلم انرياس تشو، ابن الراحل الدكتور جيان تشو زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند، جائزة حمدان العالمية الكبرى، والتي تتمحور حول موضوع الأمراض المعدية، تقديراً لدورهم المهم في في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري.

وكرم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، ففي موضوع الوقاية فاز الأستاذ الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا، تقديراً لدوره في توفير لقاح ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

والفائز الثاني في موضوع المناعة الأستاذ الدكتور ديفيد هو أستاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز وأستاذ كلايد 56 وهيلين وو للطب بجامعة كولومبيا، تقديراً لدراساته التي كشفت عن الطبيعة الديناميكية لتكاثر فيروس نقص المناعة في الجسم الحي.

كما كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، وهم الأستاذ الدكتور ويليام نوفيك أستاذ جراحة قلب الأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية والمؤسس لمؤسسة تحالف نوفيك للقلب، ومؤسسة البصر العالمية من المملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة الدكتور عادل الرشود.

عربياً ووطنياً

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي.. كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة الدكتور عمر سعادة والدكتور سمير الحارثي، كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور فوزان الكريع من المملكة العربية السعودية، وهو من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الجينوم - مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال - دبي، حيث تسلم الدرع الدكتور أحمد أبوطيون، والدكتور محمد العوضي، ومها النوافل.كما كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي في دولة الإمارات، وهم: الدكتور وائل المحميد وهو طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة نوال الكعبي رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كوفيد -19، والمغفور له الدكتور أحمد كاظم وتسلمت الجائزة ابنته الدكتورة حورية كاظم، والمغفور له الدكتور معاوية الشنار وتسلم الجائزة حفيده الدكتور معاوية صالح الشنار.