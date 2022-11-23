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تعاون لتأسيس بنك العيون والأنسجة في أبوظبي

عبدالله آل حامد لدى توقيع جمال الكعبي وإريك هيلير المذكرة (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إيفرسايت»، أحد بنوك العيون غير الربحية الرائدة على مستوى العالم وتتخذ من الولايات الأميركية مقراً لها، سعياً لتأسيس «بنك العيون والأنسجة - أبوظبي» الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم هذه الخطوة مع مساعي دائرة الصحة في أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لقطاع الرعاية الصحية على مختلف الصعد. وستشهد الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تأسيس وتطوير وتشغيل إطار عمل شامل ويسير للتبرع بالعيون في الدولة.
وبحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، وكاري ولفرتون، رئيس التطوير العالمي في «إيفرسايت»، وقع مذكرة التفاهم والشراكة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة، وإريك هيلير، مدير التنمية العالمية في مؤسسة «إيفرسايت».
وفي ضوء هذا التعاون الاستراتيجي، ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة «إيفرسايت» على وضع أسس العمل عبر ثلاث مراحل تتضمن تصميم البرنامج وتنفيذه وإدارته. وفي المراحل الأولى، سيوجه الجانبان تركيزهما نحو إجراء الترتيبات اللازمة لبنك العيون والأنسجة - أبوظبي، ليكون بمثابة مورد للقرنيات وأنسجة العين الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى إدخال برنامج لتخزين العيون والأنسجة إلى البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في دولة الإمارات. 

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تعاون
قال الدكتور جمال محمد الكعبي «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل أبوظبي إبرام علاقات شراكة وتعاون وثيقة مع جهات عالمية رائدة للارتقاء بعملياتها الوطنية في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات. ومن هذا المنطلق، نفخر بالشراكة مع مؤسسة إيفرسايت اليوم لإطلاق برنامج آخر يساهم في إنقاذ الأرواح وتحسين سبل حياة المرضى في دولة الإمارات وخارجها. وفي ضوء هذه الشراكة، نهدف لتحسين مخرجات الرعاية الصحية وضمان تقديم عمليات جراحية سريعة وسلسة ليستفيد منها المرضى الذين يحتاجون لزراعة أنسجة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

أبوظبي
الإمارات
دائرة الصحة
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