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الإمارات

مليون درهم لدعم التعليم الطبي في جامعة محمد بن راشد للطب

عامر الزرعوني وعدنان شرفي خلال تقديم التبرع (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «شرفي القابضة»، تبرعها بمبلغ مليون درهم إماراتي لصالح صندوق الوقف التابع لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمخصص لمنح طلبة الطب. وتم استحداث صندوق الوقف في الجامعة لتحقيق وتعزيز الاستدامة المالية، والمساهمة في تمكين المشاريع التي أطلقها صندوق الوقف، والقيام باستثمارات استراتيجية تدفع عجلة البحث العلمي وتحفز الابتكار.
وقال الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الجليلة: «نحن ممتنون لمجموعة شرفي القابضة على هذا التبرع الكريم الذي سيدعم المنح الطبية في الجامعة بشكل واسع، وسيكون له بالغ الأثر على الأجيال القادمة. كما سيساعدنا هذا التبرع في توفير المتطلبات الأساسية لطلبتنا، واتخاذ قرارات استراتيجية تفيد الجامعة».
ومن جانبه، قال عدنان شرفي، مدير عام شرفي القابضة، إن «شرفي القابضة» فخورة بكونها عضواً فعالاً ومسؤولاً في المجتمع. وأضاف: «نتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة، ونؤكد أننا ندعم ونقدر رؤيتهم الحكيمة في تعزيز رفاهية مجتمعنا، وخلق اقتصاد مستدام».  

التعليم الطبي
الإمارات
دبي
جامعة محمد بن راشد للطب
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