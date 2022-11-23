«صحة» تفتتح مركزين للرعاية العاجلة في العين والرحبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن افتتاح مركز جديد للرعاية العاجلة في مستشفى الرحبة، إلى جانب إعادة افتتاح مركز الرعاية العاجلة في مستشفى العين لعلاج الحالات غير المتعلقة بـ«كوفيد 19»، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية. ستتوافر في مركز الرعاية العاجلة في مستشفى العين خدمات الحالات الطبية العاجلة وغير الخطيرة للمرضى من 16 سنة وما فوق، بينما سيغطي مركز الرحبة للرعاية العاجلة نفس الخدمات لكافة المرضى من الراشدين والأطفال. يستقبل المركزان في كل من الرحبة والعين الحالات العاجلة من دون موعد مسبق وصممت هذه المراكز لتوفير وصول فوري وسهل للحالات الطبية العاجلة. يفتح مركز الرعاية العاجلة في مستشفى الرحبة أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. يقع مركز الرعاية العاجلة بمستشفى العين في مبنى العيادات الخارجية رقم 2، ويفتح أبوابه يومياً على مدار 24 ساعة في اليوم، ويقدم الاختبارات المعملية في الموقع والعلاج الطبيعي ومرافق الأشعة السينية. أما مستشفى العين، فيوفّر رعاية فورية عالية الجودة ومقبولة التكلفة للمرضى البالغين (من سن 16 سنة وما فوق) الذين يعانون حالات مرضية غير طارئة.

مركز الرحبة

تم تجهيز مركز الرحبة للرعاية العاجلة لتقديم الخدمات التالية: إصلاح التمزقات (اللصق أو الخياطة)، التخلص من الخرّاج البسيط، العناية بالجروح، تحليل صور تخطيط القلب وصور الأشعة السينية، الكسور البسيطة، العناية بالحروق الطفيفة، إزالة الأجسام الغريبة (من الأذن، الحلق، أو الطبقة الجلدية السطحية)، إدارة مضاعفات مرض السكري (ارتفاع أو انخفاض الجلوكوز)، إدارة نوبات الربو، علاج الجفاف الخفيف والمعتدل.