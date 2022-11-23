طلاب يشاركون بأبحاثهم في المؤتمر الخليجي للسرطان

الشارقة (الاتحاد)

أتاح «المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان» فرصة واسعة لطلاب الجامعات من التخصصات العلمية، بجانب الخبراء في المجال الطبي لعرض ملخصات للأطروحات العلمية التي يعملون عليها والمتعلقة بمكافحة السرطان.

جاء ذلك، ضمن برنامج الجلسات النقاشية وأنشطة المعرض المصاحب للمؤتمر الذي عقدت النسخة الخامسة منه للمرة الأولى في دولة الإمارات، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة، حيث نظمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» هذه الفعالية التي تستضيف أهم القيادات في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بمكافحة مرض السرطان. ومن حرصها على دور الشباب واليافعين في مجال مكافحة السرطان على مستوى دول الخليج والعالم، أتاحت الجمعية فقرات يومية طوال أيام المؤتمر التي استمرت من 21 وحتى 23 نوفمبر 2022.