«تعليم» تحدد أدوار إدارات المدارس قبل الامتحانات

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أدواراً لإدارات المدارس تجاه الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023. وتنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر في مواد المجموعة (أ) النظرية والتي تستمر لغاية التاسع من ديسمبر المقبل. كما تنعقد اختبارات مواد المجموعة (ب) العملية في الفترة من 21 إلى 24 الجاري، على أن تستمر الامتحانات حتى 9 ديسمبر المقبل، لمختلف الصفوف الدراسية.

وتتمثل أدوار إدارات المدارس، وفقاً لدليل استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، في تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بمقار اللجان الامتحانية الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر، إلى جانب التعريف بسياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات.

كما شدّد الدليل على التعريف بالمقرر الدراسي من خلال «نواتج التعليم المستهدفة بالامتحان»، وتوجيه الطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر وأولياء أمورهم، بضرورة إحضار جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم خلال فترة الامتحانات، على أن تكون الأجهزة مشحونة بالكامل قبل الحضور للامتحان.

وتتولى إدارات المدارس اعتماد درجات التقييم التكويني بعد مطابقتها والتأكد من صحتها خلال فترة رصد الدرجات في نظام المنهل، وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد الحافلات المدرسية خلال فترة الامتحانات، إلى جانب تعميم مواعيد الامتحانات المعتمدة، ونشر الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدليل أهمية تفعيل حسابات المعلمين والإداريين في نظام المنهل وبوابة التعلم الذكي ونظام «سويفت» الخاص بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد المستوى الصحيح لمادة اللغة الإنجليزية بالنسبة لطلبة مدارس التعليم العام، إلى جانب الصفوف والمسارات المسجل فيها الطلبة في نظام المنهل، وتصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم، وتحديد نوع الخطة الدراسية الفردية التي يتبعها الطالب، واستكمال بيانات الطلبة في نظام المنهل. وعلى إدارات المدارس تحديد المادة الاختيارية الصحيحة للطالب في الصف الثاني عشر العام، وتشعيب الطلبة بصورة صحيحة في نظام المنهل.

وكانت المؤسسة قد طلبت من الإدارات المدرسية، إنهاء إجراءات نقل الطلبة بين الشُعب والمسارات نهاية الأسبوع الماضي، وتفعيل حسابات الطلبة في بوابة التعلم الذكي وبوابة الطالب، وإلمام الهيئة الإدارية والتدريسية بالعمل على الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وتفعيل حسابات الطلبة في بوابة التعلم الذكي وبوابة الطالب.