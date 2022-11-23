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جامعة الإمارات تحصل على جائزة الابتكار الرقمية

جامعة الإمارات تحصل على جائزة الابتكار الرقمية
24 نوفمبر 2022 02:06

العين (الاتحاد) 

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حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على جائزة الابتكار الرقمية المقدمة من مؤسسة لوسيان العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم. وأكدت عفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، أن حصول الجامعة على هذه الجائزة جاء نتيجة للجهود التي قامت بها من خلال تقديم العديد من البرامج التعليمية والتطبيقات التقنية المبتكرة التي يحتاجها الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وحياتهم الجامعية. وأضافت «لقد حرصت إدارة الجامعة على تجسيد تطلعات قيادتنا الرشيدة أن تكون سباقة في مجال التطبيقات التكنولوجية لتطوير المخرجات والبرامج الأكاديمية التي تواكب أحدث تقنيات التعليم والتعلم في العالم، وقد تم اختيار جامعة الإمارات من بين المئات من مؤسسات التعليم التي شاركت في البرامج التي تطرحها شركة لوسيان العالمية المتخصصة في التطبيقات التكنولوجية والرقمية في مجالات التعليم والتعلم». وأشارت إلى حرص الجامعة خلال جائحة كورونا على استحداث أفضل التطبيقات التعليمية الرقمية المبتكرة التي ساهمت في استمرار حسن سير العملية التعليمية والحفاظ على جودة المخرجات، ما ساهم أيضاً في اكتساب الطلبة للعديد من المهارات والمعارف من خلال ارتياد مواقع التطبيقات التعليمية الرقمية، ما شكل إضافة نوعية للمخرجات التعليمية الأكاديمية. وأكدت الشامسي أن الفوز بتلك الجائزة يعزز من دور ومكانة الجامعة مؤسسةً تعليميةً رائدةً، تستشرف آفاق المستقبل، وتواكب أحدث مخرجات ومعايير التعليم والتعلم في العالم، ما وضعها في مصاف الجامعات الرائدة والأكثر تطوراً.

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