الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للمقيمين» يستضيف أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم

استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

تستضيف العاصمة أبوظبي في جامعة خليفة 17 ديسمبر المقبل، فعاليات بطولة «كنكن» الدولية، أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم، والتي تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين.
وجاء تنظيم النسخة الدولية من البطولة في إمارة أبوظبي لأول مرة خارج الولايات المتحدة تتويجاً لجهود مكتب أبوظبي للمقيمين في جذب هذه البطولة ذات الطابع العلمي المرموقة، بما يدعم مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والكفاءات في مختلف القطاعات والمجالات.
ويحرص مكتب أبوظبي للمقيمين من خلال استضافة فعاليات بطولة «كنكن» الدولية على تعزيز مكانة أبوظبي العالمية، إلى جانب التنظيم والمشاركة الفاعلة في استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية التي تقام في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمارة من خلال تلك الفعاليات الدولية واحدةً من أبرز الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والازدهار، إلى جانب استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها لهم للتقدم والاستقرار والوصول إلى طموحاتهم.
وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «نهدف من خلال استقطاب أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم بإمارة أبوظبي إلى جذب أبرز العقول والنوابغ لتطوير قدراتهم في هذا المجال إلى جانب منحهم الفرصة للاستقرار في إمارة أبوظبي ولعب دور في مسيرة التطور والحداثة التي تشهدها الإمارة على عددٍ من الصعد الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع: «إن هذه البطولة تفتح الفرص أمام الشباب في الإمارة للمشاركة، وإبراز مهاراتهم وكفاءاتهم وتمثيل الدولة في هذا المحفل العلمي الكبير والفريد من نوعه». ويشار إلى أن بطولة «كنكن» الدولية التي تقام بشكل سنوي، وتستقبل طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية، تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والشباب على التفكير الإيجابي، وعلى استغلال قدراتهم ومهاراتهم الفكرية بطريقة نموذجية وفعالة.  

أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
الرياضي
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
اليوم 20:15
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
اليوم 19:57
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
دنيا
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
اليوم 19:53
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
الإمارات
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©