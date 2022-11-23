«أبوظبي للمقيمين» يستضيف أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي في جامعة خليفة 17 ديسمبر المقبل، فعاليات بطولة «كنكن» الدولية، أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم، والتي تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين.

وجاء تنظيم النسخة الدولية من البطولة في إمارة أبوظبي لأول مرة خارج الولايات المتحدة تتويجاً لجهود مكتب أبوظبي للمقيمين في جذب هذه البطولة ذات الطابع العلمي المرموقة، بما يدعم مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والكفاءات في مختلف القطاعات والمجالات.

ويحرص مكتب أبوظبي للمقيمين من خلال استضافة فعاليات بطولة «كنكن» الدولية على تعزيز مكانة أبوظبي العالمية، إلى جانب التنظيم والمشاركة الفاعلة في استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية التي تقام في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمارة من خلال تلك الفعاليات الدولية واحدةً من أبرز الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والازدهار، إلى جانب استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها لهم للتقدم والاستقرار والوصول إلى طموحاتهم.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «نهدف من خلال استقطاب أكبر بطولة للألغاز الحسابية في العالم بإمارة أبوظبي إلى جذب أبرز العقول والنوابغ لتطوير قدراتهم في هذا المجال إلى جانب منحهم الفرصة للاستقرار في إمارة أبوظبي ولعب دور في مسيرة التطور والحداثة التي تشهدها الإمارة على عددٍ من الصعد الاقتصادية والاجتماعية».

وتابع: «إن هذه البطولة تفتح الفرص أمام الشباب في الإمارة للمشاركة، وإبراز مهاراتهم وكفاءاتهم وتمثيل الدولة في هذا المحفل العلمي الكبير والفريد من نوعه». ويشار إلى أن بطولة «كنكن» الدولية التي تقام بشكل سنوي، وتستقبل طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية، تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والشباب على التفكير الإيجابي، وعلى استغلال قدراتهم ومهاراتهم الفكرية بطريقة نموذجية وفعالة.