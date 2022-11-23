جامعة زايد تتعاون مع «أبوظبي للطفولة المبكرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن إطلاق برنامج الوالدية الخاص بإمارة أبوظبي، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وبالتعاون مع جامعة زايد وكلية الإمارات للتطوير التربوي. يضم البرنامج نخبة الأكاديميين والخبراء والباحثين الإماراتيين والدوليين المتخصصين، الذين سوف يضافرون الجهود من أجل تطوير البرنامج المعني على الأدلة العلمية والأسس الثقافية، وسيركز البرنامج على دعم الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الثامنة من خلال تصميمه بشكل يغطي مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، مثل الصحة والتغذية والتعليم المبكر. وسوف يتم تفعيل البرنامج بإشراف الدكتورة كريستين كاميا، الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة زايد من خلال التعاون الوثيق مع كل من الدكتورة أنتجي فون سوتشودوليتز من جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة ميشيل كيلي من كلية الإمارات للتطوير التربوي كباحثين رئيسيين مشاركين.