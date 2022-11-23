أمطار غزيرة على مناطق متفرقة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، في مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية، قد تمتد على بعض المناطق الساحلية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتصل سرعتها إلى 45 كم/س، مثيرة للغبار، واضطراب موج البحر، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً، والطقس رطب صباحاً على المناطق الداخلية - غائم جزئي بوجه عام إلى غائم أحياناً، وتتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وشملت أماكن الهطول الغزيرة مناطق بالظفرة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة في أبوظبي والعين وعجمان والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ومناطق متفرقة. ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً. تظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يتوقع المركز أن يكون طقس يوم غد الجمعة رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وغائماً جزئياً إلى صحو. الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.