محمد بن راشد: جلسات التعليم رسمت خارطة متكاملة للمنظومة التعليمية
محمد بن راشد: جلسات التعليم رسمت خارطة متكاملة للمنظومة التعليمية
23 نوفمبر 2022 18:36
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع «تويتر»: «شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات».
وأضاف سموه «جلسات التعليم مع الشيخ عبدالله بن زايد والوزراء كانت واضحة.. شفافة.. ورسمت خارطة متكاملة للمنظومة التعليمية».
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «التعليم سيبقى أولوية برؤية رئيس الدولة.. وبجهود فريق عمل حكومي متخصص.. وبميدان تربوي فاعل ومتفاعل.. وبمجتمع وأولياء أمور مساهمين بتنشئة جيل يصل بنا لآفاق مستقبلية جديدة».