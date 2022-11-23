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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
23 نوفمبر 2022 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:41والجزر الثاني عند الساعة 06:48 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:21 .

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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