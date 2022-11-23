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رئيس الدولة يستقبل فريق القوات المسلحة النسائي للتسلق

رئيس الدولة يستقبل فريق القوات المسلحة النسائي للتسلق
23 نوفمبر 2022 17:46

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم فريق القوات المسلحة النسائي للتسلق.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بالفريق مشيداً بالجهود التي بذلها خلال ممارسة هذه الرياضة والتي تتطلب مواجهة التحديات والصعوبات.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به الفريق من قبل سموه مثمنا اهتمام القيادة الحكيمة بتمكين المرأة الإماراتية في مختلف الميادين ما فتح أمامها آفاقا واسعة للمشاركة وكان له كبير الأثر في تطوير إمكانياتها وقدراتها وتحقيق طموحاتها والعديد من المكتسبات النوعية التي تفخر بها.

يذكر أن فريق القوات المسلحة النسائي للتسلق نجح في الوصول إلى قمة «جبل كلمنجارو» في تنزانيا الذي يعد الأعلى ارتفاعا في قاره أفريقيا إضافة إلى قمة «جبل طوبقال» الأعلى في مملكة المغرب إلى جانب إحدى أعلى القمم الجبلية في نيبال «كلبتار» وصعود «قمة ميرا بيك» على ارتفاع 6476 مترا حيث رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على القمة.

 

 

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