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الإمارات

العويس: استراتيجية «نحن الإمارات 2031» نهج متجدد لمسيرة الدولة الريادية

العويس: استراتيجية «نحن الإمارات 2031» نهج متجدد لمسيرة الدولة الريادية
23 نوفمبر 2022 16:31

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استراتيجية «نحن الإمارات 2031» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كنهج متجدد وخارطة طريق وطنية تستكمل فيها دولة الإمارات مسيرتها الريادية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة، بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي.

وقال معاليه - في تصريح بهذه المناسبة -: إن القطاع الصحي أحد الأولويات الإستراتيجية التي عرضتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي وتعزيز قدرات وإمكانات النظام الصحي للمستقبل، عبر تطوير المنشآت الصحية وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100 في المائة، والارتقاء بتنافسية الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن استراتيجية «نحن الإمارات 2031» تمثل فصلاً جديداً في قصة نجاح ملهمة كدولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها بتقديمها نموذجاً مبتكراً للجيل القادم من الممارسات الحكومية يمثل مساراً جديداً غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل للخمسين الجديدة بشكل استباقي، بما يسهم في إرساء منظومة عمل وتنمية شاملة تعتبر الأكثر ابتكاراً وتطوراً للتعامل مع الملفات المطروحة الأكثر تحدياً على أجندة المستقبل، بهدف أن تنعم مجمعاتنا بحياة رغيدة وصحة مستدامة.

 

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