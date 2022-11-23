جامعة أبوظبي تطلق مركزاً متطوراً للابتكار في حرمها الجامعي بمنطقة العين
جامعة أبوظبي تطلق مركزاً متطوراً للابتكار في حرمها الجامعي بمنطقة العين
23 نوفمبر 2022 16:27
أطلقت جامعة أبوظبي، إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة والمصنفة في المركز الثالث على مستوى الدولة وفق تصنيف تايمز العالمي، مركزاً حديثاً للابتكار في حرمها الجامعي بمدينة العين، وذلك تماشياً مع استراتيجية الجامعة لتعزيز البحث والابتكار في المجتمع. وسيكون المركز، القائم على ركيزتين أساسيتين هما البحث والابتكار، متاحاً للمجتمع المحلي والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ورواد الأعمال من أصحاب الأعمال الصغيرة والمنزلية والأفراد والمبتكرين الذين يتطلعون إلى البدء بتأسيس أعمالهم، ويشكل المركز عاملاً محفزاً على الابتكار والبحوث التطبيقية واختبارات الأعمال وإجراء التجارب للطلاب وهيئة التدريس والمجتمع. ويعد المركز من ثمار رسالة جامعة أبوظبي الابتكارية التي وضعت على رأس أولوياتها تنمية المجتمع والارتقاء به من خلال البحث والابتكار، ويشكل لبنة إضافية لإثراء برامجها الأكاديمية، والإسهام في التنمية المجتمعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ويهدف المركز الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية جامعة أبوظبي إلى خلق ابتكار مستدام، إلى تقديم الدعم وإلهام الجهود المستدامة والتعاونية في ثلاثة مجالات هي التصميم والتصنيع، والتسويق، والتواصل وبناء العلاقات، وسيتم رفد الطلاب والأكاديميين والأفراد، المهتمين ببدء وتطوير واختبار تصميماتهم وتصنيعها أو تسويقها، بأحدث التقنيات والتوجيهات والدعم لاستثمار مهاراتهم وإبداعاتهم. وقال الدكتور ألبرتو بيرالتا بيلمونت، مدير الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أبوظبي: «يسعدنا أن نعلن إطلاق مركز الابتكار الجديد في مقر الجامعة في العين، وهو إنجاز جديد يتماشى مع استراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات وسعيها لتعزيز مكانة الدولة كمركز هام للإبداع والابتكار في العالم، وتحرص جامعة أبوظبي على توسيع مشاريع الابتكار والبحث في الجامعة لدعم الأفكار المميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة والمحلية والحكومية والاجتماعية، ونحن ملتزمون بتزويد مجتمعنا وطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس بأحدث أدوات الابتكار لمواجهة تحديات سوق العمل في المستقبل، وصقل مهاراتهم ليصبحوا شخصيات رائدة في مجال الابتكار.» وسيضم المركز أيضاً «مختبر جامعة أبوظبي للخدمات العامة»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات العامة والخبراء وعامة الناس على العمل بشكل مفتوح وتعاوني وفاعل وقانوني، لتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل وحل المشكلات العامة. كذلك سيستضيف المركز منتدى رائدات الأعمال والمبتكرات، حيث ستتمكن سيدات مجتمع العين من التعاون ومناقشة وتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى إنشاء حيز وثيق وجاد للتنوع والمساواة والشمول. وسيعقد المنتدى مناقشات مفتوحة حول المساواة والمواهب والقيادة والفرص المتاحة للمرأة في دولة الإمارات والعالم. وتسعى جامعة أبوظبي من خلال هذا المركز إلى زيادة الأثر الإيجابي للابتكار وتسخيره لصالح المجتمع بشكل عام. وتجمع استراتيجية جامعة أبوظبي للابتكار بين المفهوم الشخصي والدروس المستفادة من المبتكرين الناجحين ورواد الأعمال من خلال البحث عن الممارسات القائمة على الأدلة وتعزيزها. وتشمل المبادرات داخل جامعة أبوظبي برامج وفعاليات قائمة بذاتها، فضلاً عن الفرص المناسبة التي ستكون متاحة ومتوافرة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وستشمل مجتمعات مرجعية في جامعة أبوظبي. وقد أطلقت جامعة أبوظبي أخيراً «مختبر تطوير المشروعات المستدامة» في حرمها الرئيسي، والذي يوفر مساحة للابتكار، جرى تصميمها لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات والوكالات الحكومية على إيجاد حلول أكثر استدامة لإجراء العمليات اليومية أو تحسينها.