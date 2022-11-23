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بلدية مدينة أبوظبي تحث زوار الحدائق على تقليل النفايات واستخدام مواد صديقة للبيئة

بلدية مدينة أبوظبي تحث زوار الحدائق على تقليل النفايات واستخدام مواد صديقة للبيئة
23 نوفمبر 2022 15:42

ظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بـ(كلية ليوا للتكنولوجيا، مستشفى استر،جمعية أصدقاء البيئة، شركة جرافك أركان) ورشة في حديقة العائلة مقابل كورنيش أبوظبي، لتوعية طلاب المدارس وزوار الحديقة بضرورة تقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام للمرة الواحدة، وذلك بالتعاون مع مستشفى استر ومجموعة من مدارس أبوظبي.

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تضمنت الورشة العديد من النقاشات التوعوية لطلاب المدارس وزوار الحديقة بضرورة المحافظة على البيئة وتقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، وذلك من خلال الحد من استخدام هذه المواد والتحول إلى استخدام بدائل ومواد صديقة للبيئة متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي الأقل.
كما حرص فريق البلدية أثناء الورشة على توعية زوار الحديقة بضرورة تعزيز السلامة في الحدائق، وذلك من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة، مثل (عناصر الزراعة، وأجهزة الألعاب والترفيه، والمرافق الصحــية بالحديقة)، وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري العام.
وتم في نهاية الورشة فتح باب النقاش وتلقي أسئلة المشاركين واستفساراتهم والرد عليها من قبل فريق البلدية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات بين طلاب المدارس وزوار الحديقة تتعلق بموضوع الورشة.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
الإمارات
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