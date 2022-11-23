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بالفيديو..شرطة أبوظبي: لسلامتك تجنب الانشغال بغير الطريق

بالفيديو..شرطة أبوظبي: لسلامتك تجنب الانشغال بغير الطريق
23 نوفمبر 2022 09:45

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر فيه من  الانشغال بغير الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشعال بالهاتف وغيره لضمان سلامتك وسلامة الآخرين. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تويتر.




 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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