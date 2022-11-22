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الإمارات

اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأميركي المشترك

اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأميركي المشترك
23 نوفمبر 2022 02:11

اختتمت وزارة الدفاع فعاليات الحوار العسكري السنوي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية برئاسة سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان وسعادة كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات والذي عقد في أبوظبي على مدى يومي 20 و21 نوفمبر الحالي.

 

في بداية فعاليات الحوار، ألقى سعادة الفريق الركن عيسى المزروعي كلمة عبر من خلالها عن تمنيات وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والنجاح لفعاليات الحوار العسكري المشترك.

تم خلال الحوار، الذي استمرت فعالياته على مدى يومين، مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون العسكري الإماراتي - الأميركي المشترك حيث بحثت مجموعات العمل واللجان المختلفة عددا واسعا من المجالات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وملفات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري.

وفي ختام فعاليات الحوار العسكري المشترك، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

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