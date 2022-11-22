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«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثالثة من الدعم السكني بقيمة 172 مليون درهم

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الاجتماع (وام)
23 نوفمبر 2022 01:34

الشارقة (وام)

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 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة في الإمارة، وتطوير سير العمل في الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الاستقرار الأسري، من خلال تقديم الدعم السكني لمواطني إمارة الشارقة.. اعتمد المجلس الدفعة الثالثة للمستفيدين من الدعم السكني في عام 2022، بمبلغ 172 مليوناً و400 ألف درهم. وتتضمن الدفعة الثالثة 249 مستفيداً من المستوفين للشروط، توزعوا على فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتنوعت أغراض الدعم السكني على البناء الجديد والإضافة والاستكمال والصيانة والحصول على مسكن حكومي ووحدة سكنية مصغرة.
وبلغت قيمة الدعم السكني منذ سنة 2012 حتى الآن، أكثر من 8 مليارات و400 مليون درهم، استفاد منها 10 آلاف و353 مستحقاً.
وضمن جهود إمارة الشارقة وتعزيزاً لمكانتها الإقليمية والدولية كأول مدينة صديقة للطفل في المنطقة، أصدر المجلس دليل الشارقة الإرشادي للأماكن العامة الصديقة للطفل، الهادف إلى وضع إطار مرن يرتكز على البنية التحتية لإمارة الشارقة، وتشجيع الابتكار والإبداع في المستقبل، ودعم الشراكات في تصميم وتنفيذ الأماكن العامة التي تلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار والثقافات. ويرتكز الدليل على 10 مبادئ، وهي: مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والنسبي للأماكن العامة المفتوحة للأطفال، وتعزيز التصميم العالمي الصديق للطفل ليلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار والقدرات والثقافات، وتعزيز النهج التشاركي مع الأطفال، والدمج بين الثقافة والتاريخ والتراث وتعزيز التعلم القائم على المكان.

الشارقة
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