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قنصل الإمارات يقدم البراءة القنصلية إلى وزيرة خارجية تنزانيا

قنصل الإمارات يقدم البراءة القنصلية إلى وزيرة خارجية تنزانيا
23 نوفمبر 2022 01:36

دودوما (وام)

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 قدّم صالح الذيب الحميري البراءة القنصلية إلى معالي الدكتورة ستيرغومينا تاكس وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا لدى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة تعيينه قنصلاً عاماً لدولة الإمارات في إقليم زنجبار.
ونقل القنصل إلى معاليها، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب تنزانيا مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
وأكد الحميري بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها، حملت معالي تاكس القنصل تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيدة بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بتنزانيا.    

الإمارات
تنزانيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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