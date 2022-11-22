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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة السويد

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً سفيرة السويد (وام)
23 نوفمبر 2022 01:36

رأس الخيمة (وام)

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 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، التي قدمت والوفد المرافق لها، للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة السويد، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.
من جانبها، عبرت ليزلوت أندرسون، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال.

رأس الخيمة
السويد
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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