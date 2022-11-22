اليوم .. صقر غباش يترأس وفد «الوطني» إلى التشيك

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس خلال زيارة رسمية لجمهورية التشيك، تبدأ اليوم وتنتهي في 26 نوفمبر الجاري، يجري خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس ومجلسي النواب والشيوخ التشيكي.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، خلال الزيارة، جلستي مباحثات مع رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك، ويلتقي عدداً من المسؤولين، على أن تعقد لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية التشيكية جلسة مباحثات، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والمجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق رؤية قيادة البلدين الصديقين.

يضم وفد المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع البرلمانات الأوروبية، كلاً من سارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وضرار حميد بالهول، وميرة سلطان السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.