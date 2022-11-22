سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح الدورة الثالثة من مؤتمر صعوبات التعلم

الشارقة (وام)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في مركز الجادة، النسخة الثالثة من مؤتمر صعوبات التعلم الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم تحت شعار «لغدٍ أفضَل».

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه المركز بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، والشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على مدار 3 أيام، 5 محاور رئيسة وهي المحور التوعوي والتربوي والنفسي والتأهيلي والاجتماعي، من خلال 20 ورقة عمل علمية يتم عرضها ومناقشتها في 5 منصات حوارية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، والكويت، والأردن، ومملكة البحرين، إضافة إلى تنظيم 4 ورش عمل، يسلط من خلالها الضوء على أبرز الاتجاهات والممارسات العالمية المعتمدة في تأهيل وتمكين ذوي صعوبات التعلم.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني للدولة، شاهد الحضور بعدها عرضاً مرئياً تناول رؤية ورسالة وأهداف مركز الشارقة لصعوبات التعلم وأبرز الإنجازات التي حققها، والخدمات والبرامج والأنشطة المبتكرة التي يقدمها المركز بهدف تحقيق أهدافه الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي والمؤسسي بمجال صعوبات التعلم، وجهود المركز في العمل على تطوير أساليب التعلم وتوفير الأنظمة الحديثة والوسائل المبتكرة لدعم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، إلى جانب توظيف أحدث الممارسات في مجال تأهيل الكوادر المتخصصة، وتوفير البدائل التعليمية للأشخاص ذوي صعوبات التعلم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

وألقت الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، كلمة أشارت فيها إلى أن تنظيم مؤتمر صعوبات التعلم الثالث يأتي عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو بذل أقصى الجهود لدعم فئة ذوي صعوبات التعلم، وصناعة المستقبل المزدهر لهم، وهذا ما يجسده شعار المؤتمر «لغدٍ أفضل»، ولا سيما في ظل ما يتضمنه الحدث من ورش عمل ومنصات حوارية وأوراق عمل علمية تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والتربوية.

أوراق عمل

تضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول، تنظيم منصتين حواريتين باللغتين العربية والإنجليزية، شملت 7 أوراق عمل، حيث جاءت المنصة الأولى تحت عنوان «صعوبات التعلم من منظور توعوي»، استعرضت تجربة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وواقع تجربة مملكة البحرين في مجال صعوبات التعلم، إلى جانب مناقشة مشكلات تشخيص صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين والخبراء، بالإضافة إلى عرض تجربة ولي أمر لطالب من ذوي صعوبات التعلم. وناقشت المنصة الثانية، «صعوبات التعلم من منظور نفسي»، حيث تناولت تجارب اختبارات الذكاء والتحصيل العربية وأهميتها للطلاب، إلى جانب تقديم نصائح ومعلومات وإرشادات عن الصحة النفسية لأسر ذوي صعوبات التعلم.

منصات

يشهد المؤتمر في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، عقد ثلاث منصات حوارية، يسلط من خلالها الضوء على عدد من المواضيع ذات الصلة بالجانب التربوي والتأهيلي والاجتماعي لذوي صعوبات التعلم، من أبرزها صعوبات تعلم القراءة والكتابة في الصفوف الأولى، ودور المعلم في الإعداد النفسي للطلاب، والتنبؤ بمفهوم الذات الأكاديمي من خلال مهارات حل المشكلات لدى التلاميذ من ذوي صعوبات التعلم، فيما ستشهد فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر تنظيم ورش عمل يستعرض من خلالها أحدث الاستراتيجيات المستخدمة مع الطلبة، والذكاء الاصطناعي وصعوبات التعلم، والاتجاهات الحديثة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.