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الإمارات

«مجلس التوازن» يؤكد أهمية التعاون مع إسبانيا في مجال الصناعات الدفاعية

مشاركون في الورشة (من المصدر)
23 نوفمبر 2022 01:36

أبوظبي (وام)

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أكد طارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس التوازن أن التطور المتسارع الذي يمر به «قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة» يوفر فرصة سانحة للشركات الإسبانية لزيادة التعاون مع نظيراتها الإماراتية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل في أبوظبي أمس نظمها مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ضمت الشركات الدفاعية الإماراتية ونظيراتها الإسبانية، شارك فيها وفد الشركات الدفاعية الإسبانية الذي يزور الدولة حالياً، تضمنت عروضاً توضيحية قدمها رؤساء ومسؤولو الشركات الدفاعية والجوية الإسبانية وفي مقدمتها شركات إيه سيكي 3 وايرباص وارك تيك وانزين انجنيرنغ واركوي ميا.
حضر الورشة اينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة وريكاردو مارتي فلوكسا، رئيس الاتحادالإسباني للصناعات الدفاعية والجوية والفضائية والتكنولوجية ورئيس وفد الشركات الإسبانية والجنرال سيزار أوغستو سانتاماريا غوميز، رئيس قسم الدعم الخارجي بوزارة الدفاع الإسبانية والكولونيل خوزيه بوناستري، الملحق العسكري لمملكة إسبانيا، إضافة لعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الإماراتية والإسبانية.
وأشادت منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بالنمو المضطرد للتبادل التجاري بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، معربة عن أملها في مزيد من النمو في علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران.

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