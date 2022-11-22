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طابع بريد في ذكرى  «جائزة دبي للقرآن الكريم»

إبراهيم بوملحة وعبيد القطامي أمام لوحة عن الطابع التذكاري (من المصدر)
23 نوفمبر 2022 01:36

دبي (الاتحاد)

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أصدرت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاءً بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس الجائزة، وتخليد هذه الذكرى والتعريف ببعض أنشطة الجائزة وتوثيقها.
وقال عبيد محمد القطامي – المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية: «نتشرف بإطلاق هذا الطابع البريدي احتفاءً بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ورسالتها النبيلة ودورها في خدمةِ القرآن الكريم وعلومه. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامنا بدعم الجهود والمبادرات والإسهامات الحضارية التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توثيقها في الذاكرة الإنسانية وتعزيز الوعي حول دورها وأهميتها عبر الإصدارات البريدية التذكارية».
وأضاف القطامي: «تعد الطوابع التذكارية إحدى وسائل التوثيق الثقافي، ونحرص في «بريد الإمارات» على إصدار الطوابع».

جائزة دبي للقرآن الكريم
بريد الإمارات
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