940 مليون درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركمانستان

سيد الحجار (أبوظبي)

وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركمانستان إلى 255.3 مليون دولار (939.5 مليون درهم) في عام 2021.

وأكد فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، عمق العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشدداً على حرص بلاده على توفير المزيد من فرص التعاون في عدد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتجارة والطاقة الخضراء.

أكد فخامته، على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة جمهورية تركمانستان لدى دولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس، اهتمام بلاده بدفع نمو العلاقات التجارية مع دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة، نظراً لما تنعم به من مقومات، أهمها موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ووجود القوى العاملة المؤهلة.

شراكات اقتصادية

وناقش المنتدى، فرص إبرام شراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال من البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وخلق مسارات تعاون جديدة خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض المنتدى، الفرص والاتجاهات الرئيسة، وما يتمتع به كلا البلدين من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حضر المنتدى، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ ودفيلتجيلدي ريجيبوف، رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، إلى جانب كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين.

مجالات شراكة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يأتي المنتدى ترجمةً لحرص قيادة الدولتين الصديقتين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون، وتجسيداً لتطلعات مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وإطلاق المزيد من المشروعات والمبادرات المشتركة، والاستفادة من المقومات المتاحة في ظل التنوع الكبير للمجالات والفرص في البلدين، بما يفتح آفاقاً واسعة للعمل الاقتصادي التكاملي والتشاركي وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار المشترك.

وأضاف معاليه: التعاون الاقتصادي الإماراتي التركماني المشترك يتميز باتساع نطاق مجالاته، واليوم لدينا مظلة شاملة من خطط التعاون التي نعمل على تعزيزها مع شركائنا في الحكومة التركمانية وعلى مستوى القطاع الخاص. ونسعى لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا، وتسهيل تدفق السلع والبضائع والاستثمارات، وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التدفق التجاري وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، للوصول بمستوى الشراكة إلى آفاق أرحب.

علاقات تجارية

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد عبدالله محمد المزروعي، بما تشهده العلاقات الإماراتية التركمانية من تطور وتقدم على مختلف المستويات، مؤكداً حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز التعاون في القطاعات الاستثمارية والتجارية الحيوية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتلبية تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ولفت إلى أهمية الشراكة التي تربط كلا البلدين والتطور الذي آلت إليه العلاقات التجارية إذ وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 255.3 مليون دولار في عام 2021، وهو رقم مهيأ للارتفاع في ظل المساعي المبذولة لإبرام المزيد من الشراكات، لاسيما أن تركمانستان تتمتع بموقع مهم وحيوي في آسيا الوسطى، ومزايا بيئية وجغرافية محفزة للاستثمار.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول، وتكريس كافة الإمكانات المتاحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، داعياً مجتمع الأعمال في دولة الإمارات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في تركمانستان مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأكثر تنافسية لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى كلا البلدين.

وأكد المزروعي أهمية وجود خريطة طريق مشتركة، وتشكيل لجان استشارية مشتركة، وتفعيل دور مجلس الأعمال الإماراتي التركماني، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح الأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم.

3 اتفاقيات

شهد المنتدى توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان، تشمل اتفاقية بين كل من وكالة النقل والاتصالات التابعة لمجلس وزراء تركمانستان وشركة موانئ أبوظبي؛ واتفاقية التنمية المشتركة بين كل من شركة تركمينينيرغو الحكومية للطاقة التابعة لوزارة الطاقة في تركمانستان وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، واتفاقية تعاون بين كل من بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان وبنك أبوظبي الأول. وفي ختام المنتدى، قدم عدد من المسؤولين من كلا البلدين عروضاً توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار المتاحة، فضلاً عن استعراض المشهد الاقتصادي في كلا البلدين. كما جرى تنظيم عددٍ من اللقاءات الثنائية بين البلدين.