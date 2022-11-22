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رئيس تركمانستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس تركمانستان خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير (وام)
23 نوفمبر 2022 01:38

أبوظبي (وام) 

زار فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه أحمد الحاي الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وعدد من كبار المسؤولين في تركمانستان، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.
واستهل فخامته والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توجه الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم. وتجول فخامته والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم. 
واطلع فخامته والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجمالياته وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

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هدية
تم إهداء فخامته، نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله» الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

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تركمانستان
أبوظبي
جامع الشيخ زايد الكبير
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