الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مصدر» تطوِّر محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط في تركمانستان

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
23 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأميركي المشترك
الإمارات تدعو المجتمع الدولي للتعاون مع «الإنتربول»

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الطاقة الحكومية «تركمان انيرجو»، التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، ليكون أول مشروع لـ«مصدر» في تركمانستان.
وبحضور فخامة سيردار بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل معالي شاريمورات بورشكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، خلال منتدى الأعمال الإماراتي - التركمانستاني. وتعتبر «تركمان إنيرجو»، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في تركمانستان.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين «مصدر» وجمهورية تركمانستان في أكتوبر 2021 لاستكشاف سبل التعاون للاستثمار، وتطوير مشاريع في مجال طاقة الشمس والرياح على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
مصدر
تركمانستان
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©