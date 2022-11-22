«مصدر» تطوِّر محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط في تركمانستان

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الطاقة الحكومية «تركمان انيرجو»، التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، ليكون أول مشروع لـ«مصدر» في تركمانستان.

وبحضور فخامة سيردار بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل معالي شاريمورات بورشكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، خلال منتدى الأعمال الإماراتي - التركمانستاني. وتعتبر «تركمان إنيرجو»، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في تركمانستان.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين «مصدر» وجمهورية تركمانستان في أكتوبر 2021 لاستكشاف سبل التعاون للاستثمار، وتطوير مشاريع في مجال طاقة الشمس والرياح على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص.