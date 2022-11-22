أمطار على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل إلى 45 كم/س مثيرة للغبار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، والقيادة بحذر وتوخي الحيطة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وهبوب الرياح الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الداخلية والساحلية شمالاً، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، كما يجب تجنب أماكن تجمعات المياه والانزلاقات.

ولفت تقرير للمركز عن «حالة جوية على الدولة»، من 21 إلى 23 نوفمبر، إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي تصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة، كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وشملت مناطق الهطول مدينة دبي الأكاديمية العالمية٬ وهطلت أمطار غزيرة على الخوانيج٬ والعوير وند الشبا٬ ومرغم والمرموم ولهباب، ومناطق متفرقة بدبي٬ كما هطلت أمطار غزيرة على مربح وقدفع والقرية، ومتوسطة على وادي الوريعة بالفجيرة وخورفكان وغزيرة على ميناء خورفكان وسد الرفيصة٬ ومتوسطة على استراحة السحب٬ ومتوسطة على البطائح والسيوح٬ وغزيرة على طريق الذيد الشارقة، وعلى مطار الشارقة الدولي والرحمانية ونزوي، والحمرية والمدام بالشارقة.

كما هطلت الأمطار على مناطق بالعين، شملت أم غافة، والفقع والشويب، وكانت متوسطة إلى غزيرة في عجمان وأم القيوين، وغزيرة على شارع الإمارات باتجاه أم القيوين، وساد طقس غائم جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية صاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج اضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.