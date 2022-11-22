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الإمارات

"الموارد البشرية" بعجمان تعلن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان
22 نوفمبر 2022 22:38

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم الشهيد، واليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الخميس إلى السبت المقبلين الموافقين ليوم 1 إلى 3 ديسمبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022م.

 

بهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما هنأت الدائرة شعب دولة الإمارات والمقيمين وجميع العاملين في حكومة عجمان.

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المصدر: وام
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