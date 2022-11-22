1100 طالب يزورون المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شهد اليومان الأول والثاني من المعرض والمؤتمر إقبالاً كبيراً من طلاب الأكاديميات العسكرية، حيث قام المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أمس، باستقبال 1100 طالب من (16) مدرسة في أبوظبي لحضور المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ. وتُعد زيارة الطلاب إلى المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ فرصة لترسيخ القيم الإنسانية، وللتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والأنظمة في مجال البحث والإنقاذ، حيث يؤدي المركز دوره من خلال هذا المؤتمر، باستهداف طلبة المدارس والجامعات، لتأسيس قاعدة من الكوادر الوطنية في المستقبل للدخول في مجال البحث والإنقاذ، والسعي نحو زيادة الابتكار فيه.

وتم خلال الجولة تعريف الطلاب على طائرة المركز المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ وطاقمها والمعدات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باستخدام الطائرة. كما شهد المؤتمر حضور ومشاركة الطلاب في الندوات وورش العمل التعليمية التي عقدت خلال المعرض، وقد كان فرصة لهم للالتقاء بالعديد من منظمات البحث والإنقاذ المختلفة محلياً ودولياً.

كما قام المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتوزيع نسخته الأولى من مجلة البحث والإنقاذ؛ بهدف توعية جيل الشباب بأنشطة البحث والإنقاذ التي تتم في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة ممتعة وتفاعلية، حيث تستعرض المجلة قصصاً شائقة يتم من خلالها إيصال عملية البحث والإنقاذ بطريقة مبسطة، بحيث يمكن للأطفال استيعابها. كما تعرفهم المجلة على شخصيات كرتونية تمثل طاقم الطائرة والذي يتكون من طيار ومساعد طيار وملاح ومسعف. بالإضافة إلى معدات الطائرة التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وإخلاء المصابين. تحتوي المجلة على ألعاب مسلية للأطفال، مثل إيجاد الفروق وتلوين الشخصيات، وبذلك يتمكن أولياء الأمور من غرس قيم إنقاذ الأرواح الإنسانية في أبنائهم.

وتوفر «فوج» خدمات وحلولاً متكاملة، تضمن المحافظة على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية لعملائها وشركائها، فهي شركة تابعة لـ«الشركة العالمية القابضة». وتركز القطاعات التخصصية في «فوج» على تحقيق السلامة الشاملة من الحرائق، بالاعتماد على أحدث الحلول والأنظمة وأعلى مستويات الخبرة والكفاءة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها محلياً ودولياً. وتتمثل مهمتنا الرئيسية في المحافظة على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية لعملائنا وشركائنا.

وتوفر «فوج» حلولاً، وخدمات إدارة وتشغيل محطات الإطفاء والاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق التخصصية الداخلية للقطاعات، ويمتلك فريق إدارة «فوج» معرفة عملية وميدانية متخصصة، حيث يمتلك خبرات مهنية معتمدة تتجاوز 40 عاماً. وتكرس «فوج» مواردها وخبراتها لضمان المحافظة على الأرواح والممتلكات لعملائها وشركائها، من خلال عملياتها وخدماتها التي تجمع بين الكفاءة والسلامة والفعالية والاستدامة، وفقاً لأفضل السياسات والممارسات المؤسسية، مع الامتثال للمعايير المعمول بها في مختلف القطاعات التخصصية.

وتتميز «فوج» بتقديمها الحلول الفعالة، التي تشمل حلولاً فعالة من ناحية التكلفة تساهم في تقليل الاستثمارات المبدئية لبناء وتشغيل وإدارة محطات الإطفاء وشراء آليات ومعدات مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ. وتقليل التكاليف الإدارية والنفقات الداخلية. وتتيح مرونة في زيادة/ تقليل القوة البشرية، حسب متطلبات العملاء. وتمنح العملاء القدرة على التركيز الكامل على أنشطتهم وعملياتهم الرئيسية، من خلال الاستعانة بحلول وخدمات «فوج» في مكافحة الحرائق.

من جهتها، شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ»، حيث شاركت بعرضها لأحدث الأجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ التي تمتلكها شرطة دبي، وكذلك الإدارة العامة للدفاع المدني من آليات البحث والإنقاذ كمركبات المستجيب الأول وغيرها من المركبات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ والتي تستخدم في المباني الشاهقة والأماكن البعيدة، كما تأتي المشاركة في إطار الحرص الدائم على التواصل مع مختلف مؤسسات وشركات البحث والإنقاذ، لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات والكفاءات في التعامل بحرفية ودقة عالية مع حوادث السير أو حوادث الحريق، أو إنقاذ المحصورين أو التائهين في المناطق الصحراوية أو العالقين في الأودية والجبال، أو التعامل مع انهيارات المباني والمياه الجارفة إلى جانب التعامل مع المواد الكيميائية والمشعة وغيرها. وشاركت مطارات أبوظبي بمركبات وآليات البحث والإنقاذ لأول مرة، وذلك لعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها في البحث والإنقاذ. كما شاركت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي بأحدث آلياتها في عمليات البحث والإنقاذ.