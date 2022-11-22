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وفد أميركي يزور «دبي لرعاية النساء والأطفال»

الوفد خلال زيارته مقر «دبي لرعاية النساء»(من المصدر)
23 نوفمبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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زار وفد من السفارة الأميركية لدى الدولة مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للاطلاع على جهود المؤسسة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتعرف على آليات العمل وأبرز الإجراءات المتبعة في مواجهة العنف ضد النساء والأطفال.
وتعكس هذه الزيارة، التي جاءت ضمن سلسلة من الزيارات التي أجرتها العديد من سفارات الدول (والبعثات الدبلوماسية والوفود الدولية المعنية بحقوق الإنسان) لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المكانة المرموقة التي رسختها المؤسسة لنفسها كإحدى أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دورها في رفع الوعي المجتمعي إزاء مخاطر العنف ضد النساء والأطفال
واستقبلت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، الوفد الزائر الذي يضم ممثلاً عن وزارة الخارجية الأميركية متمثلاً بمكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر، ومندوباً عن السفارة الأميركية في الدولة، وأطلعتهم على استراتيجية المؤسسة وأبرز أهدافها، ورؤيتها ورسالتها، كما قدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن بيئة العمل وأبرز آلياته واستعرضت عدداً من الحملات والمبادرات التي تستخدم لرفع الوعي المجتمعي بهذا الشأن.
واطلع الوفد عبر جولة رافقتهم خلالها المنصوري على الخدمات المتكاملة المقدمة للنساء والأطفال في المؤسسة، حيث زاروا مركز الاتصال الذي يستقبل عبر الخط الساخن اتصالات محلية ودولية، والمأوى والعيادة الطبية، كما اطلعوا على غرفة التقاضي عن بعد واستمعوا أيضاً إلى شرح مفصل عن كيفية العلاج باللعب المخصصة للأطفال، للتعبير عن مخاوفهم من أجل مساعدتهم وزرع الثقة ومشاعر الاطمئنان في قلوبهم، والعلاج الجمعي، فضلاً عن حزمة من المبادرات والحملات التي نظمتها المؤسسة لمكافحة الاتجار بالبشر متضمنة منشورات بثت بعشر لغات مختلفة، والعلاج النفسي، كما استعرضت المنصوري أمامهم آلية العودة الآمنة لضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم، وبرنامج دعم النساء من أجل توفير فرص عمل لحياة كريمة، وأيضاً برامج التمكين للمرأة بالتعاون مع لوريال وتعاونية الاتحاد، فضلاً عن برنامج لإنسان مصان الكرامة الذي ينظم بالتعاون مع القنصليات، والمشاركة في المنتديات الدولية التي تعنى بالاتجار بالبشر.
 وقالت شيخة المنصوري: إن زيارة وفد السفارة الأميركية جاءت بهدف اطلاعه على تجربة المؤسسة في مجالات تعزيز ثقافة المرأة وحمايتها من جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله، فضلاً عن التعرف إلى الأساليب التي تنتهجها المؤسسة في تقديم العون للنساء والأطفال.  
وأعربت شيخة سعيد المنصوري، عن تقديرها وفخرها بهذه الزيارة التي تؤكد المكانة التي تحظى بها المؤسسة، ودورها المحوري في مجابهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والعنف ضد النساء والأطفال.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
الاتجار بالبشر
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