الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية «أطفالنا مسؤوليتنا»

شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية «أطفالنا مسؤوليتنا»
23 نوفمبر 2022 01:33

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
11 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»
مطارات دبي تتوقع 64.3 مليون مسافر في 2022

أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة، ومجلس سفراء الأمان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الحملة التوعوية «أطفالنا مسؤوليتنا» والهادفة إلى حماية الأطفال من الإساءة والإهمال وصون حقوقهم. وتزامناً مع اليوم العالمي للطفل، انطلقت الحملة باحتفالية في برج الفستيفال سيتي بمشاركة 100 طفل وطفلة، وتم عرض شعار الحملة على واجهة البرج، ومن ثم انطلاق الأطفال وأهاليهم والجمهور في مسيرة رمزية تعرف بأهداف الحملة التي شارك فيها طلبة مدارس حماية، وفرق التفتيش الأمني K9، وفريق الدوريات الفارهة والدراجات النارية، وعدد من المعنيين من الإدارات العامة بشرطة دبي.
وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن القيادة العامة لشرطة دبي تولي الأطفال اهتماماً بالغاً، وتعمل بشكل سنوي على إطلاق البرامج والمبادرات والحملات الهادفة لهم، إيماناً منها بأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال.

دبي
شرطة دبي
حماية الطفل
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©