شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية «أطفالنا مسؤوليتنا»

دبي (وام)

أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة، ومجلس سفراء الأمان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الحملة التوعوية «أطفالنا مسؤوليتنا» والهادفة إلى حماية الأطفال من الإساءة والإهمال وصون حقوقهم. وتزامناً مع اليوم العالمي للطفل، انطلقت الحملة باحتفالية في برج الفستيفال سيتي بمشاركة 100 طفل وطفلة، وتم عرض شعار الحملة على واجهة البرج، ومن ثم انطلاق الأطفال وأهاليهم والجمهور في مسيرة رمزية تعرف بأهداف الحملة التي شارك فيها طلبة مدارس حماية، وفرق التفتيش الأمني K9، وفريق الدوريات الفارهة والدراجات النارية، وعدد من المعنيين من الإدارات العامة بشرطة دبي.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن القيادة العامة لشرطة دبي تولي الأطفال اهتماماً بالغاً، وتعمل بشكل سنوي على إطلاق البرامج والمبادرات والحملات الهادفة لهم، إيماناً منها بأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال.