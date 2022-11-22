أكاديمية سيف بن زايد تستشرف مستقبل التدريب الافتراضي

نجحت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في استثمار بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تصميم المواد والتفاعل مع المتدربين. وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام الأكاديمية باستشراف المستقبل في إعداد كوادر شرطية تتابع المستجدات وقادرة على مواجهة التحديات باحترافية عالية.

وأشار إلى حرص الأكاديمية على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة حالياً في مجالات التدريب، وأبرزها التدريب الافتراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، باعتبارها متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف، مما يسهم في رفع قدراتنا وكفاءتنا ومهاراتنا في مواجهة الأزمات.

وتتولى الأكاديمية تنفيذ برامج التدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة، وعقد الدورات التدريبية الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية سواء في الجانب الميداني أو النظري أو العملي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتدريبي مع المؤسسات العلمية والشرطية، وتنمية وتدريب وتأهيل منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وغيرهم من الجهات الحكومية والمحلية والخارجية في التخصصات كافة.

وتعتبر منظومة التدريب والتعليم كبيرة ومتفرعة كونها جزءاً مهماً من شرطة أبوظبي وتضم عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين على مستوى إمارة أبوظبي، ومن خلال المنظومة يتم تصميم برامج تدريبية وفقاً لدراسة العوامل المؤسسية المؤثرة من احتياجات القطاعات والوحدات التنظيمية والتوجهات الحكومية والتحديات الأمنية واستشراف المستقبل الشرطي والأمني والممارسات المتميزة العالمية.

كما تركز الأكاديمية على بناء ثقافات التميز والإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، وكلها تدخل في تصميم البرامج التدريبية في المجالات الشرطية والأمنية والميدانية والسلوك الإداري، وتركز على أهداف عدة للمنتسبين الملتحقين الجدد بالعمل الشرطي وبرامج التطوير والتأهيل والتعاقب الوظيفي وتطوير القيادات الشرطية، إلى جانب طرح دبلومات شرطية مهنية وبرامج تخصصية ودورات عامة وتنفيذ ورش عمل وجلسات معرفية.

مركز التدريب الافتراضي.. تقنيات ذكية وتطبيقات مبتكرة

يعد مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وحدة حديثة ومتطورة منذ إطلاقه مع تأسيس الأكاديمية في مارس 2020 في وقت انتشار «كوفيد - 19»، وكان تبني عمليات افتراضية أفضل وقت لتفعيلها من خلال استخدام أكثر الأساليب التدريبية تطوراً لتقليل التواصل البشري المباشر بين الأشخاص، فتم تحويل الدورات التدريبية من القاعات التدريبية وجهاً لوجه إلى تقنيات الاتصال المرئي والتي أسهمت في استمرارية التدريب عن بعد مما ساهم في نجاح العملية التدريبية التخصصية وفق أعلى المستويات ودون تأخر أو توقف.

وتبنت شرطة أبوظبي، من خلال المركز، أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وينفذ المركز مشاريع وتطبيقات مبتكرة للتدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المطورة بالكامل من قبل فريق عمل المركز، وتتمثل في مشروع متحف المربعة الافتراضي بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، ويتيح للمستخدم زيارته افتراضياً عبر تقنية «VR»، وجهاز التجديف الثابت الافتراضي، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية باستخدام تقنية «VR» لممارسة الرياضة عبر الانتقال لبيئات أشبه بالواقع، وتطبيق لعبة مغامرات السلامة، بالتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي لتوعية الأطفال والمراهقين بظاهرة التنمر، ونظام محاكاة القيادة الآمنة لتوعية وتدريب الجمهور على القيادة السليمة للمركبات، وميدان الرماية الافتراضي وأنظمة التدريب عن بعد.

وتعكس تلك التقنيات المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في تطوير العملية التدريبية في الأكاديمية، بما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنتسبين.

قاعات جديدة

ويأتي افتتاح القاعات الجديدة ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات والتي تعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية، وتسهم في مكافحة الجريمة بأساليب متطورة واستخدام أفضل التقنيات، مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب، ومن بينها تقنية الـVR في مجالات، كالتحقيق في مسرح الجريمة وحوادث الحرائق. وعززت الأكاديمية جهودها في تصميم نظام تحقيق الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي، بالتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الـ«VR»، ويتميز بإمكانياته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية، ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب، ويعزز من وصول المعلومة حول الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.

مركـز الترجمـة.. ممارسـات متطـورة وصولاً للاحترافية

يسعى مركز الترجمة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية إلى الوصول للاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجية «شرطة أبوظبي»، وقانون تنظيم مهنة الترجمة.

وأوضح المقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة أن المركز يقدم العديد من الخدمات، وتشمل الترجمة التحريرية القانونية للاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية والمواد العلمية، والقيام بأعمال الترجمة الفورية للمؤتمرات والاجتماعات للوفود الرسمية، والإشراف على إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الجدد، والتنسيق مع الجهات الداخلية لمترجمي لغة الإشارة.

ولفت إلى اهتمام المركز بتطوير المهارات لجميع المترجمين ضمن أولوياته الأساسية من خلال إعداد برامج تعزز التعلم المستمر وتطوير وتدريب وتحفيز فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة، وتطوير أساليب العمل واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية بما يحسن فاعلية الترجمة وفقًا للمعايير العالمية، وإعداد قاعدة بيانات وتقارير دورية عن متابعة أعمال الترجمة وتقييم واقتراح سبل تطويرها.

وذكر أن المركز يقدم لغات الترجمة في الإنجليزية والألمانية، والفرنسية واللغة الإيطالية، واللغة الروسية والعبرية، إلى جانب اهتمامه بشكل كبير بتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل.

وكانت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أطلقت في منتصف العام الحالي مشروع «تعليم اللغات» بمركز الترجمة لمنتسبي شرطة أبوظبي، بهدف إثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع.

ويأتي هذا المشروع تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات، حيث يركز على تعزيز مهارات المشاركين في التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.

ويهدف المشروع إلى تعليم اللغات لتنمية المهارات اللغوية لمنتسبي «شرطة أبوظبي» من ضباط وأفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد والجامعات المتخصصة باللغات، ومعلمين ذوي كفاءة أكاديمية عالية في مجال اللغات العبرية والألمانية وفاء بالمتطلبات الأساسية التي تمكن الدارسين من استخدام تلك اللغات بفعالية في مجالات الشرطة التخصصية في العمل.

دور ريادي للإدارات في تطوير العمل وتنفيذ البرامج التدريبية

تتولى الإدارات التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أدواراً مهمة في الإعداد والتخطيط والتطوير، حيث تعمل إدارة التأهيل الشرطي على تصميم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الدراسية والتدريبية الكفيلة بسد احتياجات القيادة العامة لشرطة أبوظبي من المهارات الشرطية والأمنية ومتابعة تنفيذها، وإعداد وتأهيل المستجدين في إطار خطة التدريب المعتمدة والقواعد والبرامج والمناهج المتعلقة بذلك، وتطوير المناهج والتقنيات الدراسية والتدريبية، وتطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة وفقاً لمعايير الجودة والتميز، والمشاركة في تصميم البرامج التدريبية المناسبة لمختلف الدورات، وتشرف إدارة المعاهد الشرطية والأمنية على تنفيذ الخطة التدريبية لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وعلى تنفيذ البرامج والخطط التدريبية في مجال تدريب أمن المنافذ ومجال التدريبات الأمنية التخصصية وتدريب الأسلحة والمتفجرات ومتابعة تنفيذها، وتطوير البرامج والخطط التدريبية في مجال تدريب رأس المال البشري ودورات القيادات ومجال التدريب التقني ومجال تدريب التميز المؤسسي ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تطوير وتنظيم التدريبات اليومية اللازمة للكلاب البوليسية للمحافظة على لياقتها الفنية والبدنية لتنفيذ الأعمال الميدانية في تتبع الأثر وكشف الأسلحة والمتفجرات وأعمال الاستعراض، والإشراف على تطوير وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية في مجال تدريب المنشآت العقابية والإصلاحية وتدريب التحقيق والبحث الجنائي ومسرح الجريمة ومجال التدريب المروري ومتابعة تنفيذها مع الأقسام المعنية.

تفاعل محلي ودولي للارتقاء بمنظومة التدريب

يعمل مركز المشاركات والتعاون الدولي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على تفعيل عضوية شرطة أبوظبي في مجال التدريب مع الجهات الحكومية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإعداد الاتفاقيات الثنائية في مجال التدريب ومتابعة تنفيذها، سواء مع الحكومات أو مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والإشراف على المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والإشراف على تنفيذ المهام الرسمية، والإشراف على توفير قاعدة معلومات إلكترونية وإعداد التقارير والدراسات لقياس كفاءة وفاعلية عمليات المركز واقتراح المجالات التطويرية ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية.