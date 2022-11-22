الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 14:55 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.