الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
22 نوفمبر 2022 22:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية.

 

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 14:55 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.

أخبار ذات صلة
سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً
تعرّف على طقس الإمارات المتوقع غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
السحب الركامية
أمطار
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©