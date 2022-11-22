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هدى الهاشمي: "نحن الإمارات 2031" تجسد طموحات القيادة

هدى الهاشمي: "نحن الإمارات 2031" تجسد طموحات القيادة
22 نوفمبر 2022 21:38

قالت سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، إن "نحن الإمارات 2031"، تجسد طموحات قيادة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة العمل فريقاً وطنياً موحداً والاهتمام بالنسيج الاجتماعي المتكامل والمتناسق، والذي يشكل ركيزة الأساس في مسيرة الدولة الريادية نحو تصميم مستقبل الإمارات.

 

جاء ذلك خلال إطلاق "نحن الإمارات 2031" ضمن فعاليات الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي اتحادي ومحلي على مستوى دولة الإمارات.

ولفتت إلى أن "نحن الإمارات 2031" تشكل خارطة طريق واضحة لترسيخ منهجية العمل الحكومي القائم على التعاون والتنسيق والتكامل في المهام بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن مصاف الدول الأكثر تطوراً وتقدماً عالمياً في مختلف المجالات.

وأشارت سعادتها إلى أن حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل جهودها نحو مستقبل أكثر إنجازاً ونجاحاً، تتعاون من خلاله كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وضمن القطاع الخاص وفق منظومة واحدة ومتكاملة تحقق المزيد من التقدم ضمن مختلف القطاعات والمؤشرات، للوصول إلى مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

ولفتت سعادة هدى الهاشمي إلى أن دولة الإمارات، ماضية قدماً في مسيرتها نحو المزيد من التقدم والريادة خلال السنوات القادمة، بعد أن نجحت خلال الخمسين الأولى في ترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية واحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

تمثل "نحن الإمارات 2031" خارطة طريق ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم وتتشارك في تحقيقها كافة جهات الدولة ضمن مختلف القطاعات والمجالات الوطنية والاستراتيجية.

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