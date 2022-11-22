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وزير الزراعة الأردني يلتقي وفداً من المجلس الدولي للتمور

وزير الزراعة الأردني يلتقي وفداً من المجلس الدولي للتمور
22 نوفمبر 2022 19:53

التقى وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات، اليوم، بوفد من المجلس الدولي للتمور برئاسة المديرة الإدارية والمالية رهام الحربي، على هامش حضور ومشاركة المجلس في المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية، وبمشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وجمعية التمور الأردنية.

 

وأكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات على استعداد الأردن للتعاون والتنسيق مع المجلس لخدمة قطاع التمور، مشيرا إلى أن الأردن تسعى لنجاح المجلس ليكون مظلة لهذا القطاع المهم.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن تستكمل حاليا الإجراءات النظامية لإيداع وثيقة الانضمام للمجلس، موضحا أن مشاركة المجلس الدولي للتمور في مهرجان التمور الدولي الرابع المنعقد حاليا في الأردن، تسهم في تبادل الخبرات وتطوير عمليات الإنتاج والتسويق والتصنيع والترويج للتمور والمساهمة في تطوير التنظيم المؤسسي لقطاع التمور.

وأكد الوزير الأردني على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين جميع منتجي التمور ومسوقيه ومقدمي الخدمات الزراعية واللوجستية تحت مظلة شاملة ووفق شراكة فاعلة تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق المصالح الخاصة والشاملة لقطاع التمور.

من جهتها، قدمت المديرة الإدارية والمالية في المجلس رهام الحربي، الشكر لمعالي وزير الزراعة الأردني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكده أن الأردن من أوائل الدول التي عملت وأشرفت على مراحل التأسيس والمشاركة في وضع القوانين وصياغة الأنظمة الخاصة بالمجلس.

كما أشارت إلى حرص المجلس على خدمة الدول الأعضاء وتطوير قطاع النخيل والتمر والاستفادة من الخبرات المتميزة لكل دولة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتميزة بالأردن.

وأكدت الحربي لمعالي وزير الزراعة الأردني حرص المجلس على خدمة الدول الأعضاء لتطوير قطاع النخيل والتمر والاستفادة من الخبرات المتميزة لكل دولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية إيداع وثيقة الانضمام للمجلس.

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