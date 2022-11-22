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رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال

رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال
22 نوفمبر 2022 16:31

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب الإندونيسي الصديق وذوي ضحايا الزلزال الذي شهدته البلاد وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات حكومة وشعبا مع إندونيسيا في هذه الظروف الصعبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلد الصديق وشعبه من كل مكروه.

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من جانبه أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه متمنيا لسموه الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام الخير والازدهار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
إندونيسيا
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