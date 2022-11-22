قرقاش: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تجربة رائدة تترسخ كل عام
أنور قرقاش
22 نوفمبر 2022 13:45
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تجربة رائدة تترسخ كل عام نراجع من خلالها الأداء لتعزيزه وتجديده بما يواكب نهضتنا وتطلعات القيادة والمجتمع.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات تجربة رائدة تترسخ كل عام نراجع من خلالها الأداء لتعزيزه وتجديده بما يواكب نهضتنا وتطلعات القيادة والمجتمع، نسعى إلى أفضل الممارسات لأن العالم لا ينتظر أحد في سباق الريادة والتميز. منطق التحديث والتغيير يناسب دينامية المجتمع والإدارة الحكومية".