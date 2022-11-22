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احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51 تنطلق الخميس من مليحة

احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51 تنطلق الخميس من مليحة
22 نوفمبر 2022 12:38

تنطلق بعد غد الخميس الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51 في حديقة مليحة العامة من الرابعة والنصف إلى التاسعة مساء.

تبدأ الاحتفالات بمسيرة وطنية تتقدمها الموسيقى العسكرية تليها فقرة حربية تليها فقرات متنوعة ومشاركات المؤسسات التعليمية بالمنطقة ومسابقات متنوعة وجوائز وسحوبات وألعاب متنوعة ويشهد حضور الحفل فقرات بمشاركة المؤسسات التعليمية وإشراف لجنة احتفال المجلس البلدي والبلدية في منطقة مليحة.

وقال خالد المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد : بينما نتطلع إلى مستقبل الإمارات المشرق في مئويتها القادمة بالعام 2071 فإننا بدأنا بالعام المنصرم بالخمسينية الثانية من عمر الدولة التي انعقد حولٌ منها ونستعد باحتفالاتنا في مليحة للانطلاق في الحول الثاني من الخمسينية الثانية من عمر الدولة ونحن نسند ظهورنا على تاريخ ممتد للإنسان الإماراتي على هذه الأرض التي تحول التاريخ إلى مستقبل وتعلي شأن من يعيش على أرضها الخيرة التي تتسع للمواطن والمقيم والزائر كما تتسع قلوب أهلها للخير ومحبة الآخرين.

من جهته قال سلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة: " نسير دوما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يرشدنا إلى أهمية الثقافة والتراث في تشكيل شخصيتنا الوطنية والإنسانية وزرع تقاليد آبائنا في وعي أبنائنا والأجيال القادمة لذلك فإن احتفالاتنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تكتسي بطابع التراث وتتلون بألوانه وتصطبغ بنكهته لتكون من الناس وإليهم،ولتكتبَ رسالةَ حبٍّ من أهل الإمارات لبلدهم ونفحة حضارية يتنسمها القاصي والداني".

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