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الإمارات

شرطة أم القيوين تضبط عصابة سرقة المركبات

شرطة أم القيوين
22 نوفمبر 2022 10:50

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة آسيوية تخصصت بسرقة عدد من المركبات من ملاكها بعد أن قاموا بانتحال صفة أنهم من رجال الشرطة.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين - مركز شرطة السلمة الشامل قد تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد عن استيقافه وهو بشارع محمد بن زايد في أم القيوين وادعى له أنه من رجال الشرطة وطلب منه النزول من المركبة كونها مطلوبة، وتم أخذ السيارة منه لجهه غير معلومة.

وبعد تشكيل فريق بحث وتحر من قسم التحريات الجنائية وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل، تم التواصل للجناة في عدة إمارات في الدولة وتم ضبطهم وعددهم أربعة أشخاص وتم العثور على المركبة المسروقة وعدد آخر من المركبات كانت بحوزتهم اعترفوا بسرقتها أيضا وتم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أم القيوين
عصابة
المركبات
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