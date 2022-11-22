سقوط أمطار مختلفة الشدة على المناطق الشمالية

هطلت أمطار الخير صباح اليوم، على مربح في الفجيرة. وشهدت بعض المناطق في الإمارات الشمالية أمس أمطار مختلفة الشدة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً شمالاً وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.