سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح المؤتمر الإماراتي الألماني للطب

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، حفل افتتاح المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان، صباح أمس والذي يقام على مدار يومين في قاعة الرازي بجامعة الشارقة.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر كلمةً رحب فيها بسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والحضور، وأكد أن المؤتمر سيلقي الضوء على أهم القضايا في الطب والرعاية الصحية وأحدث الممارسات والتقنيات والأساليب الحديثة في الطب وطب الأسنان، إضافة إلى التركيز على أهم الأمراض التي يواجهها المجتمع في الدولة، من خلال الجلسات النقاشية التي يشارك فيها 40 باحثاً.

واعتبر مدير جامعة الشارقة هذا المؤتمر فرصة متميزة لقطاع الرعاية الصحية ومجال الطب وطب الأسنان، للارتقاء بالمستوى المعرفي، إضافة إلى إنشاء العلاقات والتواصل بين المتخصصين والباحثين في جامعة الشارقة وجامعة لوبيك الألمانية ومستشفى رينبيك في هامبورغ.

وأكد النعيمي أن جامعة الشارقة تواصل توسعها من خلال تقديم فرص التعليم والبحث العلمي لطلبتها. وفي كلمةٍ ألقتها الدكتورة غابريال غلسون، رئيسة جامعة لوبيك الألمانية، عبرت فيها عن سعادتها للمشاركة في النسخة التاسعة من المؤتمر الإماراتي الألماني، ووجهت الشكر لجامعة الشارقة على الاستضافة وتنظيم المؤتمر الذي يخدم شريحة كبيرة من المتخصصين والباحثين في مجال الطب وطب الأسنان والذكاء الاصطناعي. وأكدت غلسون ثقتها الكبيرة في المشاركين والمتحدثين للخروج بنتائج إيجابية والفائدة المرجوة التي تنعكس وتخدم المجتمع العلمي. من جانبه ألقى الدكتور تيم ستريت، رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البطن والصدر في مستشفى رينبيك بهامبورغ، كلمةً هنأ فيها جامعة الشارقة على الاحتفال باليوبيل الفضي وإتمام 25 عاماً من النجاح في المجال العلمي.