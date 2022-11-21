شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

الفجيرة (وام)

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 29 نوفمبر 2022م ولمدة 60 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 26 نوفمبر 2022م بحيث لا يشمل التخفيض المخالفات المشددة. وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة عيد الاتحاد، مشيراً إلى أن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة. من جانبه دعا مدير إدارة المرور والدوريات العقيد صالح محمد الظنحاني أفراد المجتمع إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.