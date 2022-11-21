شوارع رأس الخيمة تتزين استعداداً لعيد الاتحاد 51

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت دائرة الخدمات العامة استعداداتها احتفاءً بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بتركيبها الإضاءات الخاصة بالمناسبة، حيث قامت الدائرة بتركيب التشكيلات الهندسية التي غطت الطرق الرئيسة في إمارة رأس الخيمة، والجسور والدوارات الحيوية في الإمارة. تماشياً مع الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة وتوفير مشهد جمالي يسهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة بحسب المهندس خالد العلي مدير عام الدائرة.

وأوضح المهندس العلي أن التشكيلات الهندسية تنوعت بين حملها عبارات متنوعة، مستلهمة من النشيد الوطني، وعبارات وطنية استخدمتها الدائرة في الزينة: «نفديك بالأرواح يا وطن، عاش اتحاد إماراتنا، رحلة وطن نحو المستقبل، كل عام وانتي أغلى الأوطان يا الإمارات» إلى جانب مجسمات صغيرة معلقة على أعمدة الإنارة للعلم الإماراتي، وتشكيلات تحمل UAE، وإضاءات بتشكيلات هندسية تحمل الرقم 51.

وبين مدير عام الدائرة أن عدد الإضاءات الضوئية بلغ 1500 تشكيلة ضوئية مبتكرة، كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة بأشكال ثلاثية الأبعاد 3D، وتم تركيب الإضاءة على 70 من الطرق الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة أبرزها على كورنيش القواسم وجسر الكوف روتانا وجسر الاتحاد وشارع شمل الرمس وشارع الشيخ محمد بن سالم وتم تركيب الزينة على على أعمدة الإنارة للجسرين في شارع المنامة – شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

وأضافت الدائرة مواقع جديدة تضمنت: دوار مستشفى صقر، دوار الجزيرة الحمراء، دوار الدفاع المدني، دوار محكمة رأس الخيمة ومتحف رأس الخيمة مشيرا إلى ان الدائرة قامت منذ فترة بتركيب أكثر من 5000 علم من أعلام الدولة في مختلف المناطق في إمارة رأس الخيمة