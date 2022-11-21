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«الشؤون الإسلامية»: برنامج تأهيلي لتطوير أداء الخطباء

«الشؤون الإسلامية»: برنامج تأهيلي لتطوير أداء الخطباء
22 نوفمبر 2022 03:51

أبوظبي (الاتحاد)

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 نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برنامجاً تأهيلياً لتطوير أداء الخطباء تحت شعار«أداؤك تميزك»، حضره عدد من الأئمة والخطباء من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتأهيل الخطباء والأئمة ورفع كفاءتهم من خلال عقد الدورات وورش العمل التدريبية.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخطباء الأكاديمي والأدائي بما يمكنهم من إيصال مضمون الخِطبَة إلى المصلين بأسلوب خطابي مميز يوصل أهداف الخِطبَة الإيمانية التي تلبي طموحات الجمهور وتحقق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على ضرورة ترسيخ التسامح والتعايش والتواصل الإيجابي بين كل أفراد المجتمع، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله –وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وقد افتتح الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، فعاليات البرنامج مرحباً بالحضور ومشيدا بجهودهم المبذولة، متمنيا الاستفادة مما يقدمه هذا البرنامج وتطبيقه على الواقع بطريقة مثلى ومهنية عالية.
وقد تناول البرنامج عدداً من المحاور والعناوين الهادفة شملت مهارات الأداء الصوتي ولغة الجسد المتعلقة بالخطيب، ومعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالخطبة والخطيب، وإتقان آلية تحضير الخِطبَة الموحدة، والخطابة على المنبر بحرفية واقتدار، إضافة إلى التطبيق العملي على نموذج من الخِطبَة الموحدة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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